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11 апреля • обновлено в 13:07
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Певица МакSим внезапно исчезла

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Российская певица МакSим (Марина Максимова), которая в феврале этого года сообщила, что уходит со сцены из-за проблем со здоровьем, внезапно исчезла.

Так, как пишет КП, артистка уже больше месяца не выходит на связь, а последняя публикация на ее странице в Instagram была сделана 14 февраля.

МакSим

МакSим

КП

По словам радиоведущего Максима Привалова, знаменитость даже не отвечает на телефонные звонки:

"Я с февраля месяца пытаюсь позвать ее на эфир. У меня есть ее личный номер. Я пишу, звоню на него не получается. Я пытаюсь через пиар-службу это сделать, потому что хочется из первых уст, чтобы не множить слухи и сплетни. Но не получается".

МакSим

МакSим

eg.ru

Впрочем, представитель артистки Маргарита Соколова успокоила поклонников и заявила, что МакSим просто отдыхает.

"А почему Марина должна брать трубку, если она отдыхает? Я неоднократно говорила, что сейчас полный релакс, никакого общения и интервью, никаких съемок. У Марины все прекрасно, она в хорошей форме и хорошо себя чувствует. Те, на кого она не берет трубки, только называют себя друзьями. С близкими она общается. В этом нет ничего странного – сейчас должны быть полная отключка от работы и каких-то обсуждений", – сказала Соколова.

МакSим

МакSим

today.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее МакSим раскрыла подробности аварии. Она сказала, что все произошло в считанные секунды и она чудом осталась жива.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
МакSим
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
поколение интернет.логика-нет в инсте ,значит пропала .уууу
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