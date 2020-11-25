Певица Лолита попала в ДТП в Москве. Видео

София Ковнир Люди 18:12, 25.11.2020 Обновлено: 18:12, 25.11.2020

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в Москве попала в аварию.

Происшествие случилось на одной из столичных улиц, пишет Telegram-канал "Звездач" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, артистка двигалась по дороге и ее машину подрезал серебристый Nissan, в результате чего произошло столкновение.

К счастью, все пассажиры обоих автомобилей отделались легким испугом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что у нее были интимные отношения с женщиной.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Инфекционист – о необходимости госпитализации Зеленского в "Феофанию": это не VIP-история

В бюджете Украины огромная дыра, деньги заканчиваются: хватит ли на пенсии и кому урежут выплаты

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение за матч со Швейцарией

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Мы сами определяем нашу готовность к будущему