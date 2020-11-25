Певица Лолита попала в ДТП в Москве. Видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в Москве попала в аварию.

Происшествие случилось на одной из столичных улиц, пишет Telegram-канал "Звездач" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, артистка двигалась по дороге и ее машину подрезал серебристый Nissan, в результате чего произошло столкновение.

К счастью, все пассажиры обоих автомобилей отделались легким испугом. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что у нее были интимные отношения с женщиной.