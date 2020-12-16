Певица Lizzo нарвалась на критику в сети из-за своего решения похудеть

Популярная американская певица Lizzo вызвала споры среди поклонников из-за того, что решила похудеть. Она в очередной раз опубликовала видео, в котором показала результаты своей 10-дневной смузи-диеты.

Ранее фанаты поддерживали звезду за бодипозитивную позицию, поэтому сейчас некоторые из них были шокированы тем, что знаменитость начала худеть. Соответствующим роликом Lizzo поделилась на своей странице в Tik Tok (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, певица продемонстрировала свои формы и рассказала о попытках похудеть. По ее словам, она чувствует себя хорошо.

"Обычно мне было бы страшно и стыдно публиковать подобные вещи в интернете, я чувствую, что от большой девушки люди ожидают, если она делает что-то для здоровья, то это для потери веса, но это не так" – отметила артистка.

Она добавила, что ноябрь был для нее очень стрессовым – певица много пила и ела вредную пищу. Поэтому знаменитость решила изменить ситуацию и вернуть все так, как было раньше.

Мнения пользователей сети разделились. Одни поклонники поддержали Lizzo и уважают ее решение, а другие – разочаровались в звезде.

"Вы не понимаете. Она сказала, что у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом, и перед тем, как сделать это, обсудила все с диетологом. Она делает это для "перезагрузки"

"Это так разочаровывает"

"Пожалуйста, слушайте своих поклонников. Мы знаем, к чему вы стремитесь, но это не тот способ, который вам следует продвигать"

"Я разорван. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, здоровыми... Но я также хочу, чтобы вы любили и принимали себя такими, какие вы есть"

"Сердце болит вместе со всеми моими толстыми друзьями"

Напомним, Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, – американская певица, рэперша и актриса. Ее дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году. Также она была номинирована на премию "Грэмми 2020".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная американская рэперша Lizzo полностью обнажилась для пикантной фотосессии.