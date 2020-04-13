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14 апреля • обновлено в 02:30
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Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии

1.2т
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Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия засветила голую грудь на пикантной фотографии.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в лесу, прикрыв интимные части тела руками.

Кети Топурия

Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

"Чистая природа", – подписала публикацию Топурия.

Кети Топурия оголила грудь

Кети Топурия оголила грудь

Фото: instagram/keti_one_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные кадры Кети Топурии, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кети Топурия сексуально позирует на камеру

Кети Топурия сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия позирует топлес

Кети Топурия позирует топлес

Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия в откровенном купальнике

Кети Топурия в откровенном купальнике

Фото: instagram/keti_one_official

Соблазнительная Кети Топурия

Соблазнительная Кети Топурия

Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия в пикантной фотосессии

Кети Топурия в пикантной фотосессии

Фото: instagram/keti_one_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов за 3 месяца.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Кети Топурия
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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