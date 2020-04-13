Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия засветила голую грудь на пикантной фотографии.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в лесу, прикрыв интимные части тела руками.
Кети Топурия
Фото: instagram/keti_one_official
"Чистая природа", – подписала публикацию Топурия.
Кети Топурия оголила грудь
Фото: instagram/keti_one_official
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные кадры Кети Топурии, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Кети Топурия сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/keti_one_official
Кети Топурия позирует топлес
Фото: instagram/keti_one_official
Кети Топурия в откровенном купальнике
Фото: instagram/keti_one_official
Соблазнительная Кети Топурия
Фото: instagram/keti_one_official
Кети Топурия в пикантной фотосессии
Фото: instagram/keti_one_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов за 3 месяца.
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