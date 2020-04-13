Певица Кети Топурия показала голую грудь в пикантной фотосессии

Российская певица и солистка группы "А-Студио" Кети Топурия засветила голую грудь на пикантной фотографии.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в лесу, прикрыв интимные части тела руками.

Кети Топурия Фото: instagram/keti_one_official

"Чистая природа", – подписала публикацию Топурия.

Кети Топурия оголила грудь Фото: instagram/keti_one_official

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные кадры Кети Топурии, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кети Топурия сексуально позирует на камеру Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия позирует топлес Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия в откровенном купальнике Фото: instagram/keti_one_official

Соблазнительная Кети Топурия Фото: instagram/keti_one_official

Кети Топурия в пикантной фотосессии Фото: instagram/keti_one_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов за 3 месяца.

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