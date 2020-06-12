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12 июня • обновлено в 16:25
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Певица Камбурова назвала выступления Аллы Пугачевой "пошлыми"

1.7т
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Российская певица Елена Камбурова раскритиковала концертную программу примадонны Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" и ее выступления на них.

Так, по словам артистки, Алла Борисовна не раз приглашала ее принять участие в концерте, однако она отказывалась из-за "неприемлемой атмосферы встреч" и "пошлых выступлений примадонны". Об этом Камбурова рассказала в интервью изданию "Экспресс газета".

Елена Камбурова и Алла Пугачева

Елена Камбурова и Алла Пугачева

"Что касается Пугачевой, то она приглашала меня выступить в своих "Рождественских встречах", но я отказалась. Атмосфера этих встреч для меня неприемлема. Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало", – заявила Камбурова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин показал на видео свою 71-летнюю жену, легендарную певицу Аллу Пугачеву. Она дефилировала возле своего дома.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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