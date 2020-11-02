Певица Камалия из-за перенесенного коронавируса улетела на обследование в Германию
Совсем недавно певица переболела коронавирусом
Муж артистки порекомендовал пройти обследование в Германии
В скором времени она пообещала поделиться подробностями
Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия недавно переболела коронавирусом. Но даже после выздоровления артистка планирует провести полное обследование своего здоровья.
Так, 43-летняя звезда на своей странице в Instagram сообщила, что ее муж посоветовал проверить здоровье после коронавируса в Германии.
"По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем. По возвращению обязательно поделюсь с вами в моем следующем эфире. Не болейте!", – написала Камалия.
Через несколько часов певица также опубликовала фото, на которых видно, как она с мужем уже находится в самолете по пути в Германию.
Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Он не хотел об этом говорить, так как опасался паники.