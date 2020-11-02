Певица Камалия из-за перенесенного коронавируса улетела на обследование в Германию

Самая богатая певица Украины, супруга известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия недавно переболела коронавирусом. Но даже после выздоровления артистка планирует провести полное обследование своего здоровья.

Так, 43-летняя звезда на своей странице в Instagram сообщила, что ее муж посоветовал проверить здоровье после коронавируса в Германии.

"По настоянию Захура вылетаю сегодня в Германию, чтобы проверить себя на предмет последствий коронавируса и как с этим бороться в дальнейшем. По возвращению обязательно поделюсь с вами в моем следующем эфире. Не болейте!", – написала Камалия.

Через несколько часов певица также опубликовала фото, на которых видно, как она с мужем уже находится в самолете по пути в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле. Он не хотел об этом говорить, так как опасался паники.