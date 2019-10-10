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10 октября • обновлено в 05:09
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"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото

1.5т Читать материал на украинском

Популярная российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

"Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало! Так что, мужчины, добро пожаловать", — написала Ковальчук.

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук

Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Поклонники восхитились новой публикацией певицы и отметили, что теперь ждут еще больше ее откровенных фото.

"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Юлии Ковальчук, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру

Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Юлия Ковальчук в откровенном купальнике

Юлия Ковальчук в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Соблазнительная Юлия Ковальчук

Соблазнительная Юлия Ковальчук

Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.

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Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если у них это красавица то видать с бабами у них совсем туго))))
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