"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото

Популярная российская певица, экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.

"Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало! Так что, мужчины, добро пожаловать", — написала Ковальчук.

Юлия Ковальчук Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Поклонники восхитились новой публикацией певицы и отметили, что теперь ждут еще больше ее откровенных фото.

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Юлия Ковальчук продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Юлия Ковальчук в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Юлия Ковальчук Фото из Instagram

Юлия Ковальчук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.

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