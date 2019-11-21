Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительными снимками.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На них звезда позировала в откровенном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ Серябкина дополнила корсетом.

Ольга Серябкина Фото: instagram/seryabkina

"Думаю, многие девчонки сейчас узнают себя. Момент, когда встаешь на весы и видишь нежелательную цифру. Настроение сразу на нуле, ругаешь себя за лишнюю конфету. Честно, у меня такого давно не было. Точнее я могла подумать, что зря забросила зал или плотно поужинала, но никогда не видела в этом катастрофы", — написала певица.

Ольга Серябкина в откровенном белье Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии Фото: instagram/seryabkina

Отметим, что поклонники были в восторге от соблазнительных фото Серябкиной. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Серябкина полностью голая Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии Фото: instagram/seryabkina

Соблазнительная Ольга Серябкина Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина оголила "пятую точку" Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина засветила пышную грудь Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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