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22 ноября • обновлено в 01:44
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Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото

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Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительными снимками.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На них звезда позировала в откровенном белье, продемонстрировав пышные формы. Свой образ Серябкина дополнила корсетом.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/seryabkina

"Думаю, многие девчонки сейчас узнают себя. Момент, когда встаешь на весы и видишь нежелательную цифру. Настроение сразу на нуле, ругаешь себя за лишнюю конфету. Честно, у меня такого давно не было. Точнее я могла подумать, что зря забросила зал или плотно поужинала, но никогда не видела в этом катастрофы", — написала певица.

Ольга Серябкина в откровенном белье

Ольга Серябкина в откровенном белье

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии

Фото: instagram/seryabkina

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Отметим, что поклонники были в восторге от соблазнительных фото Серябкиной. Они засыпали ее комплиментами.

Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото
Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото
Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото
Певица из РФ в откровенном белье лишила дара речи фанатов: соблазнительные фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Серябкина полностью голая

Ольга Серябкина полностью голая

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии

Ольга Серябкина в пикантной фотосессии

Фото: instagram/seryabkina

Соблазнительная Ольга Серябкина

Соблазнительная Ольга Серябкина

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина оголила "пятую точку"

Ольга Серябкина оголила "пятую точку"

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Фото: instagram/seryabkina

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Serebro
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