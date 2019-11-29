Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

Популярная российская певица Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одних лишь кожаных леггинсах и ботинках, прикрыв интимную часть тела руками.
Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота оголила грудь
Фото: instagram/ritadakota
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Риты Дакоты, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Рита Дакота в сексуальном белье
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота в откровенном купальнике
Фото: instagram/ritadakota
Соблазнительная Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота в пикантной фотосессии
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/ritadakota
Соблазнительная Рита Дакота
Фото: instagram/ritadakota
Рита Дакота оголила грудь вместе с подругой
Фото: instagram/ritadakota
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота поделилась и другим соблазнительным фото, на котором позировала без белья.
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