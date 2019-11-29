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30 ноября • обновлено в 11:07
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Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

5.4т
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Популярная российская певица Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одних лишь кожаных леггинсах и ботинках, прикрыв интимную часть тела руками.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила грудь

Рита Дакота оголила грудь

Фото: instagram/ritadakota

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.

Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии
Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Риты Дакоты, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рита Дакота в сексуальном белье

Рита Дакота в сексуальном белье

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в откровенном купальнике

Рита Дакота в откровенном купальнике

Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота

Соблазнительная Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Рита Дакота в пикантной фотосессии

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота сексуально позирует на камеру

Рита Дакота сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота

Соблазнительная Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила грудь вместе с подругой

Рита Дакота оголила грудь вместе с подругой

Фото: instagram/ritadakota

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота поделилась и другим соблазнительным фото, на котором позировала без белья.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
...И ГДЕ ГОЛАЯ ГРУДЬ...
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