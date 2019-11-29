Певица из РФ показала голую грудь в пикантной фотосессии

Популярная российская певица Рита Дакота взбудоражила поклонников пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одних лишь кожаных леггинсах и ботинках, прикрыв интимную часть тела руками.

Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила грудь Фото: instagram/ritadakota

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Риты Дакоты, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Рита Дакота в сексуальном белье Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в откровенном купальнике Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота в пикантной фотосессии Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота сексуально позирует на камеру Фото: instagram/ritadakota

Соблазнительная Рита Дакота Фото: instagram/ritadakota

Рита Дакота оголила грудь вместе с подругой Фото: instagram/ritadakota

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рита Дакота поделилась и другим соблазнительным фото, на котором позировала без белья.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся