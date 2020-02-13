"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото

Российская певица Рита Дакота вызвала бурные обсуждения откровенным фото, на котором позирует в одних трусах.

Пикантную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Рита Дакота Instagram @ritadakota

На снимке, сделанном во время отдыха на Бали, Дакота сфотографирована на кровати обнаженной. Из одежды на артистке лишь крохотные трусы, а голую грудь прикрывает одеяло.

Новая откровенная фотография вызвала обсуждения в комментариях. В частности, пользователи раскритиковали снимок звезды, отметив, что им уже надоели голые фото.

"Почему вы все такие умные, но при этом всегда полуголые...", "Не понимаю, вы певица или стриптизерша?", "Куда же так трусы высоко задирать", "Инстаграм открываешь – одни ж*пы", "Голая снимись уже", – возмущались подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Дакота взорвала сеть пикантным фото в бассейне. На нем она позировала полностью голой, засветив пышную грудь.

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