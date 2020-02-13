Главная Новости
13 февраля • обновлено в 08:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото

1.5т
Читать материал на украинском

Российская певица Рита Дакота вызвала бурные обсуждения откровенным фото, на котором позирует в одних трусах.

Пикантную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Новости
В прозрачном платье без белья: 54-летняя звезда Голливуда засветила голую грудь. Фото

На снимке, сделанном во время отдыха на Бали, Дакота сфотографирована на кровати обнаженной. Из одежды на артистке лишь крохотные трусы, а голую грудь прикрывает одеяло.

Новая откровенная фотография вызвала обсуждения в комментариях. В частности, пользователи раскритиковали снимок звезды, отметив, что им уже надоели голые фото.

"Почему вы все такие умные, но при этом всегда полуголые...", "Не понимаю, вы певица или стриптизерша?", "Куда же так трусы высоко задирать", "Инстаграм открываешь – одни ж*пы", "Голая снимись уже", – возмущались подписчики.

"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото
"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото
"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото
"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото
"Певица или стриптизерша?" Звезда из РФ разозлила сеть голым фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Рита Дакота взорвала сеть пикантным фото в бассейне. На нем она позировала полностью голой, засветив пышную грудь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Анна Михно
Персона
Рита Дакота
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги