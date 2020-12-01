Певица Холзи раскритиковала премию 'Грэмми-2021' и назвала ее 'неуловимым процессом'

Американская певица Холзи (Halsey) раскритиковала премию "Грэмми-2021". Она назвала номинацию артистов "неуловимым процессом".

По ее словам, многие люди выразили ей сочувствие. Соответствующее заявление знаменитость сделала на своей странице в Instagram.

"Грэмми – неуловимый процесс. Часто речь идет о частных выступлениях за кулисами, о знакомстве с нужными людьми, о проведении кампаний через виноградную лозу, с правильными рукопожатиями и "взятками", которые могут быть столь же двусмысленными, чтобы их можно было счесть "не взятками", – сообщила певица.

Кроме того, Холзи добавила, что артисты, которые хотят победить в номинациях, должны "помочь Академии заработать миллионы на рекламе" и "посвятить себя эксклюзивным выступлениям на телевидении".

"Просто хотела снять тяжесть с груди. The Weeknd заслуживает лучшего, и Manic тоже. Возможно, мне не стоит говорить об этом, но мне все равно. Хотя я рада за моих талантливых друзей, которых признали в этом году, я надеюсь на большую прозрачность или реформы. Но я уверена, что этот пост все равно попадет в черный список", – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный американский рэпер The Weeknd не попал ни в одну из номинаций на премию "Грэмми-2021" и обвинил ее организаторов в коррупции.