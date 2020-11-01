Певица Эшли Симпсон в третий раз стала мамой

Американская певица и актриса 35-летняя Эшли Симпсон родила третьего ребенка.

Радостной новостью звезда поделилась в Instagram, опубликовав первое фото новорожденного малыша.

Знаменитость родила своему супругу Эвану Россу мальчика.

"10-29-2020. Зигги Блю Росс. Наш милый мальчик прибыл! Я на Луне, мы так счастливы", – подписала снимок с малышем певица.

Эшли Симпсон показала новорожденного малыша.

К слову, Симпсон и Росс воспитывают двоих детей – общую 4-летнюю дочь Джаггер Сноу и 12-летнего сына Эшли от первого брака с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем, Бронкса Маугли.

Эшли Симпсон родила третьего ребенка.

Стоит отметить, что звездная пара поженилась в 2014 году – свадьба они сыграли через год после того, как начали встречаться. Для Симпсон это уже второй брак.

Эшли Симпсон с мужем Эваном Россом .

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