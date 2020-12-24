Певица Asti вышла замуж: появились трогательные фото со свадьбы

30-летняя российская певица украинского происхождения Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, вышла замуж за своего возлюбленного Станислава. Из-за пандемии коронавируса им пришлось перенести пышную свадьбу на 2021 год.

О радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. Asti заявила, что очень счастлива рядом со своей втором половинкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в июле 2019 года певица продемонстрировала помолвочное кольцо, а СМИ удалось рассекретить имя ее возлюбленного. Им оказался Станислав Юркин, на момент начала их отношений ему было 40 лет, за плечами у него – первый брак, в котором родилась дочь Варя. Он не имеет отношения к эстраде, а владеет собственным баром.

Asti вышла замуж Instagram Asti

Asti и ее супруг Instagram Asti

30-летняя Asti вышла замуж за своего возлюбленного Instagram Asti

Напомним, Анна Дзюба – певица, известная под псевдонимом Asti. Вместе с Артемом Умрихиным поет в поп-дуэте Artik&Asti.

Певица родилась 24 июня 1990 года в Черкассах. Позже Artik предложил девушке сотрудничество, и вскоре ребята записали первую совместную песню в киевской студии звукозаписи.

Затем дуэт перебрался в Москву, где у молодых исполнителей началась совершенно другая жизнь.

Как выглядела Asti на свадьбе Instagram Asti

Asti со своим супругом Станиславом Instagram Asti

Asti и ее муж Станислав Instagram Asti

Asti на своей свадьбе с супругом Станиславом Instagram Asti

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Asti рассказала, почему не боялась во время съемок клипа "Девочка, танцуй", который презентовала вместе с Artik.