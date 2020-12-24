Певица Asti вышла замуж: появились трогательные фото со свадьбы

София Ковнир Люди 11:13, 24.12.2020 Обновлено: 11:36, 24.12.2020

30-летняя российская певица украинского происхождения Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, вышла замуж за своего возлюбленного Станислава. Из-за пандемии коронавируса им пришлось перенести пышную свадьбу на 2021 год.

О радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. Asti заявила, что очень счастлива рядом со своей втором половинкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в июле 2019 года певица продемонстрировала помолвочное кольцо, а СМИ удалось рассекретить имя ее возлюбленного. Им оказался Станислав Юркин, на момент начала их отношений ему было 40 лет, за плечами у него – первый брак, в котором родилась дочь Варя. Он не имеет отношения к эстраде, а владеет собственным баром.

Asti вышла замуж
Instagram Asti
Asti и ее супруг
Instagram Asti
30-летняя Asti вышла замуж за своего возлюбленного
Instagram Asti

  • Напомним, Анна Дзюба – певица, известная под псевдонимом Asti. Вместе с Артемом Умрихиным поет в поп-дуэте Artik&Asti.

  • Певица родилась 24 июня 1990 года в Черкассах. Позже Artik предложил девушке сотрудничество, и вскоре ребята записали первую совместную песню в киевской студии звукозаписи.

  • Затем дуэт перебрался в Москву, где у молодых исполнителей началась совершенно другая жизнь.

Как выглядела Asti на свадьбе
Instagram Asti
Asti со своим супругом Станиславом
Instagram Asti
Asti и ее муж Станислав
Instagram Asti
Asti на своей свадьбе с супругом Станиславом
Instagram Asti

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Asti рассказала, почему не боялась во время съемок клипа "Девочка, танцуй", который презентовала вместе с Artik.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Во время похорон Кернеса запустили салют. Видео

Кабмин по требованию производителей вооружения разблокировал выполнение гособоронзаказа

Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану

Мендель заявила, что двумя твитами стабилизировала инфляцию в Украине

В Крыму взлетела стоимость продуктов: сеть высмеяла забывшего зафиксировать цены Путина