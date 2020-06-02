Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына
Российская певица Алсу поделилась трогательным семейным фото, на котором впервые показала трехлетнего сына Рафаэля.
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она также позировала со своими дочерьми – 13-летней Сафиной и 12-летней Микеллой.
"Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото. Берегите друг друга", – написала Алсу.
Отметим, что поклонники оставили под публикацией певицы много положительных комментариев.
Напомним, что певица родила сына Рафаэля три года назад и с тех пор не показывает малыша. При этом Алсу периодически выкладывает снимки своих дочерей. Сама артистка совсем недавно общалась с поклонниками и отметила, что не будет показывать сына еще как минимум несколько лет.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на мужа российской певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова подали в суд.