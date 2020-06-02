Певица Алсу впервые показала трехлетнего сына

Российская певица Алсу поделилась трогательным семейным фото, на котором впервые показала трехлетнего сына Рафаэля.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она также позировала со своими дочерьми – 13-летней Сафиной и 12-летней Микеллой.

Певица Алсу Фото: instagram/alsou_a

"Весь смысл моей жизни, весь мой мир – в одном фото. Берегите друг друга", – написала Алсу.

Алсу с дочерьми и сыном Фото: instagram/alsou_a

Отметим, что поклонники оставили под публикацией певицы много положительных комментариев.

Напомним, что певица родила сына Рафаэля три года назад и с тех пор не показывает малыша. При этом Алсу периодически выкладывает снимки своих дочерей. Сама артистка совсем недавно общалась с поклонниками и отметила, что не будет показывать сына еще как минимум несколько лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на мужа российской певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова подали в суд.