Певица Алина Паш оскандалилась из-за русского языка, спев песню "о чужих и своих"

Украинская певица Алина Паш записала кавер на русском языке на песню Богдана Титомира "Делай как я". Это вызвало волну критики в сети.

На своем YouTube-канале артистка опубликовала историю, как создавался перепев. В ролике рэперша рассказывает на русском языке, что ей всегда нравилось делать каверы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что в описании под роликом написан спонсор: ЗАО "Ферреро Руссия". В сети негативно отреагировали на кавер на русском языке, где Алина Паш поет "здесь нет чужих, здесь только свои".

"Не долго пела на украинском", "Люди, розходимся", "Режет ухо твой язык", – написали в комментариях.

Alina Pash "Делай как я": смотреть видео

Богдан Титомир "Делай как я": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Наталья Могилевская задала вопрос подписчикам о том, на каком языке ему лучше вести проекты: русском или украинском. Это вызвало бурные споры в сети.