Певец Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в Грузии
Артист Вахтанг Кикабидзе возглавил список партии "Единое национальное движение", учредителем которой является экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Центральная избирательная комиссия 1 октября завершила регистрацию субъектов парламентских выборов, которые состоятся 31 октября. Одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава сообщила, что первым номером в партийном списке назван 82-летний Кикабидзе, пишет Интерфакс.
"Это наш общий выбор, поскольку Кикабидзе является символом патриотизма и неподкупности", – отметила Бокучава.
Отметим, ранее певец не проявлял политической партийной активности. В 2008 году Кикабидзе отказался выступать в России. Недавно певец заявил, что время президентства Владимира Путина в России уже прошло. Он обвинил политика в том, что тот "играет в завоевателя", чего делать нельзя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину, несмотря на то, что там отоносительно него зарегистрировали несколько уголовных производств.
Саакашвили решил покинуть Украину и вернуться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.
В то же время он заверил, что останется на госслужбе в Киеве.
Со своей стороны, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, его задержат прямо на границе.
Однако 7 сентября грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало Саакашвили кандидатом в премьер-министры.