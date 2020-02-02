Певец из Китая растрогал хитом Вакарчука на "Голосі країни"

Участник "Голос країни-10" из Китая Сюй Юн Чуань развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы".

Для своего выступления 25-летний парень, который является иностранным студентом Киевского университета музыки им. Глиэра и два года изучает украинский язык, выбрал композицию под названием "Не твоя війна".

Сюй Юн Чуань кадр из "Голос країни-10"

Выступление Сюй Юн Чуань покорило всех зрителей, которые аплодировали ему стоя и кричали "Молодец!".

Оценили пение парня Дан Балан, Monatik и Потапа с Настей Каменских, которые развернулись на голос участника.

"Ты мой брат. Ты чувствуешь меня, а я чувствую тебя", – заявил Балан.

Сюй Юн Чуань кадр из "Голос країни-10"

В свою очередь Потап и Настя Каменских признались, что восхищаются тем, что Сюй Юн Чуань изучает украинский язык. Также они отметили, что в шоу важнее голос, а не акцент.

В итоге Сюй Юн Чуань выбрал своим тренером Дана Балана.

Сюй Юн Чуань кадр из "Голос країни-10"

Дан Балан и Сюй Юн Чуань кадр из "Голос країни-10"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дана Балана застукали за флиртом с Тиной Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!