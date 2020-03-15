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15 марта • обновлено в 23:36
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Певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"

3.3т
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Во время девятого эфира шоу "Голос країни" участник из Китая Сюй Юн Чуань вызвал ажиотаж в сети своим исполнением песни на украинском языке.

Так, на вокальных боях парень исполнил композицию Насти Каменских "Тримай" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сюй Юн Чуань

Сюй Юн Чуань

кадр из видео

Примечательно, что еще во время кастинга Сюй Юн Чуань покорил зрителей исполнением песни Святослава Вакарчука. В этот раз выступление участника также не оставило равнодушным поклонников шоу.

Сюй Юн Чуань

Сюй Юн Чуань

кадр из видео

Так, в сети пользователи отмечают искреннее и трогательное исполнение Сюй Юн Чуань.

"Он такой искренний", "Сюй красавчик! Почему бы ему не дойти до финала?", "Такой убедительный", – восхищались в сети зрители.

"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"
"Мурашки": певец из Китая ошеломил исполнением украинской песни на "Голосі країни"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская Билли Айлиш и самый сексуальный голос шоу довели до слез суддей "Голос країни".

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Место
Украина
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