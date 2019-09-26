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27 сентября • обновлено в 19:51
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Порошенко – 54: как менялся пятый президент Украины

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26 сентября пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко исполнилось 54 года.

За всю жизнь политик создал крепкую семью, построил бизнес, заслужил уважение на международной арене своей упорностью в достижении целей. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как менялась внешность Порошенко, начиная с детства.

Петр Порошенко (2019 год)

Петр Порошенко (2019 год)

Facebook Петра Порошенко

Петр Алексеевич родился в 1965 году в украинском городке Болград (Одесская область). Родители Порошенко были уроженцами Измаильского района. В школе он проявлял интерес к изучению иностранных языков, среди которых оказался французский.

Детское фото Петра Порошенко с родителями

Детское фото Петра Порошенко с родителями

instagram/poroshenkopetro

После средней школы он решил стать экономистом-дипломатом и достиг своей цели, получив красный диплом в университете. Еще в студенческие годы Порошенко начал заниматься бизнесом. В частности, он создал предприятие "Центр-сервис", деятельность которого основывалась на заключении и оплате контрактов. На заработанные средства он начал заниматься дефицитными поставками товаров в СССР, среди которых были какао-бобы из Бельгии и Голландии.

Петр Порошенко в юности - армейское фото

Петр Порошенко в юности - армейское фото

Петр Порошенко в детстве

Петр Порошенко в детстве

Впоследствии Петр Алексеевич взял контроль над несколькими кондитерскими фабриками, ставшими основой концерна "Рошен" в Украине, что принесло ему целое состояние. В собственности бизнесмена также находились медиаактивы, среди которых – "Пятый канал", KP Media, "Корреспондент", "Наше радио" и другие. В 2014 году Порошенко занял 6-ю позицию среди самых богатых граждан страны, заработав в $1,3 млрд. Однако состояние быстро сократилось.

Петр и Марина Порошенко в молодости

Петр и Марина Порошенко в молодости

Петр и Марина Порошенко с детьми

Петр и Марина Порошенко с детьми

В политике, кроме президентства с 2014 по 2019 год, он успел побывать народным депутатом Верховной Рады III, IV, V, VII и IX созывов, министром иностранных дел, министром экономразвития и торговли, заседал в Совете НБУ.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Среди главных достижений Порошенко на посту главы государства стоит отметить: введение безвизового режима между Украиной и ЕС, усиление обороноспособности, реформа вооруженных сил, поставки летального оружия из США в Украину, создания единой поместной церкви, продолжение режима санкций против России.

Петр Порошенко и Леонид Кучма

Петр Порошенко и Леонид Кучма

Петр Порошенко - бизнесмен и народный депутат

Петр Порошенко - бизнесмен и народный депутат

Петр Порошенко и Игорь Гринев (2005 год)

Петр Порошенко и Игорь Гринев (2005 год)

Википедия

Порошенко в составе Российско-украинской межгосударственной комиссии (2009 год)

Порошенко в составе Российско-украинской межгосударственной комиссии (2009 год)

Википедия

Петр Порошенко (2014 год)

Петр Порошенко (2014 год)

Википедия

Петр Порошенко в Верховной Раде (2016 год)

Петр Порошенко в Верховной Раде (2016 год)

Википедия

Петр Порошенко в 2019 году

Петр Порошенко в 2019 году

instagram/poroshenkopetro

Как сообщал OBOZREVATEL, отдельно о достижениях Петра Порошенко на посту президента Украины можно прочитать по ссылке.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
день рождения
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Комментарии
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bregovich mark
bregovich mark
Поставив раїсію і гундяя в позу "собачки",став персональним ворогом пу,заставив Верховну зраду розмовляти співучою,почистив 5 колону,зробив Армію,від якої у пу вже дупа свербить,очолив міжнародну антипу коаліцію,створив САП,НАБУ,НАЗК,АС,вернув ХОТЬ ЯКУСЬ ДОВІРУ ДО БУВШИХ МЕНТІВ,поміг у створенні ПЦУ.Так,зробив багато помилок,але не робить їх той ,хто нічого не робить.А за зроблене Respect,уважение,і щира подяка.
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Serov Oleg
Serov Oleg
bregovich mark, результат-самая нищая страна Европы (скоро мира),миллионы жителей который разбегаются в разные стороны..согласен со мной,слабоумный марк?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
С 54-й днюхой, пане Президент! Добре що Ви були у України.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Овчинников Михаил , а сколько Путину без ботокса ?
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hunt andres
hunt andres
Volovik Oleg, Путин и без мифического ботокса всегда выглядел миоложе пропитого хряка)))
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