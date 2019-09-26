Порошенко – 54: как менялся пятый президент Украины

26 сентября пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко исполнилось 54 года.

За всю жизнь политик создал крепкую семью, построил бизнес, заслужил уважение на международной арене своей упорностью в достижении целей. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как менялась внешность Порошенко, начиная с детства.

Петр Порошенко (2019 год) Facebook Петра Порошенко

Петр Алексеевич родился в 1965 году в украинском городке Болград (Одесская область). Родители Порошенко были уроженцами Измаильского района. В школе он проявлял интерес к изучению иностранных языков, среди которых оказался французский.

Детское фото Петра Порошенко с родителями instagram/poroshenkopetro

После средней школы он решил стать экономистом-дипломатом и достиг своей цели, получив красный диплом в университете. Еще в студенческие годы Порошенко начал заниматься бизнесом. В частности, он создал предприятие "Центр-сервис", деятельность которого основывалась на заключении и оплате контрактов. На заработанные средства он начал заниматься дефицитными поставками товаров в СССР, среди которых были какао-бобы из Бельгии и Голландии.

Петр Порошенко в юности - армейское фото

Петр Порошенко в детстве

Впоследствии Петр Алексеевич взял контроль над несколькими кондитерскими фабриками, ставшими основой концерна "Рошен" в Украине, что принесло ему целое состояние. В собственности бизнесмена также находились медиаактивы, среди которых – "Пятый канал", KP Media, "Корреспондент", "Наше радио" и другие. В 2014 году Порошенко занял 6-ю позицию среди самых богатых граждан страны, заработав в $1,3 млрд. Однако состояние быстро сократилось.

Петр и Марина Порошенко в молодости

Петр и Марина Порошенко с детьми

В политике, кроме президентства с 2014 по 2019 год, он успел побывать народным депутатом Верховной Рады III, IV, V, VII и IX созывов, министром иностранных дел, министром экономразвития и торговли, заседал в Совете НБУ.

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Среди главных достижений Порошенко на посту главы государства стоит отметить: введение безвизового режима между Украиной и ЕС, усиление обороноспособности, реформа вооруженных сил, поставки летального оружия из США в Украину, создания единой поместной церкви, продолжение режима санкций против России.

Петр Порошенко и Леонид Кучма

Петр Порошенко - бизнесмен и народный депутат

Петр Порошенко и Игорь Гринев (2005 год) Википедия

Порошенко в составе Российско-украинской межгосударственной комиссии (2009 год) Википедия

Петр Порошенко (2014 год) Википедия

Петр Порошенко в Верховной Раде (2016 год) Википедия

Петр Порошенко в 2019 году instagram/poroshenkopetro

Как сообщал OBOZREVATEL, отдельно о достижениях Петра Порошенко на посту президента Украины можно прочитать по ссылке.

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