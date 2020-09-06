Петросяну и Винокуру сорвали выступление в Сочи

Известных российский артистов Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.

Об этом сообщили сами артисты на своих страничках в Instagram.

Винокур поделился роликом с концерта и рассказал, что когда он готовился к выходу на площадку фестиваля, на сцену вышел ведущий и попросил выступавшего Петросяна покинуть сцену, однако причину эвакуации не назвали.

"Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов!" — рассказывал Винокур.

По словам Петросяна угроз в концертном зале не нашли. Артист предположил, что кто-то нахулиганил и позвонил в полицию. Комик также добавил, что юмор выручает в любой ситуации.

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