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Петросян засветился на "Новой волне" с молодой любовницей: появилось видео

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Популярный российский комик Евгений Петросян появился на церемонии закрытия "Новой волны" с молодой ассистенткой Татьяной Бурхуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.

Так, пара заняла места рядом в концертном зале. Они вели себя достаточно расковано, и все время разговаривали. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом издания "Super.ru" (смотрите ниже).

Петросян засветился на "Новой волне" с молодой любовницей: появилось видео

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова

Фото: instagram/dniru

Петросян засветился на "Новой волне" с молодой любовницей: появилось видео

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова

Фото: instagram/dniru

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Отметим, что Петросян был облачен в рубашку и штаны на подтяжках, а его пассия — в платье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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