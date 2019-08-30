Петросян засветился на "Новой волне" с молодой любовницей: появилось видео

Популярный российский комик Евгений Петросян появился на церемонии закрытия "Новой волны" с молодой ассистенткой Татьяной Бурхуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.
Так, пара заняла места рядом в концертном зале. Они вели себя достаточно расковано, и все время разговаривали. Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом издания "Super.ru" (смотрите ниже).
Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова
Фото: instagram/dniru
Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова
Фото: instagram/dniru
Отметим, что Петросян был облачен в рубашку и штаны на подтяжках, а его пассия — в платье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
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