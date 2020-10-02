Петросян прятал новорожденного сына от бывшей жены – СМИ

Евгений Петросян и его возлюбленная Татьяна Брухунова прятали новорожденного сына в Туле (Россия), чтобы бывшая жена юмориста Елена Степаненко не узнала о ребенке заранее.

Как сообщил изданию "Комсомольская правда" друг семьи, сатирик Леонид Натапов, маленький Ваган полгода проживал с бабушкой, матерью Брухуновой.

"Не хотел сглазить свое счастье, боялся, чтобы его бывшая жена Елена Степаненко, с которой они продолжают делить в суде свое миллиардное состояние, узнала об этом ребенке заранее", – объяснил Натапов.

Петросян с сыном Ваганом. Instagram Евгений Петросян

По данным издания, Степаненко трудно восприняла новость о рождении ребенка, поскольку проживает одна. Однако сейчас Вагана уже перевезли в Москву, где за ним ухаживают няни, бабушка и мать.

Напомним, 75-летний Петросян и 31-летняя Брухунова тайно стали родителями еще в марте 2020 года. В одной из элитных клиник у них родился сын. По некоторым данным, мужчина и женщина прибегли к услугам суррогатной матери, которая выносила для них ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Степаненко высказалась о романе своего бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.