Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

Популярный российский комик Евгений Петросян оплачивает квартиру своей бывшей супруги Елены Степаненко и по-прежнему покрывает ее расходы.

Так, об этом изданию "Комсомольская Правда" рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

"Началось все с того, что на одном из предыдущих заседаний судья удовлетворила наше ходатайство, разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг в квартире Елены", — поделился адвокат юмориста.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: aif.ru

Также Жорин отметил, что артисту до сих пор приходится оплачивать и саму квартиру, в которой живет его экс-супруга.

"Он платит по несколько сотен тысяч в месяц. В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко", — рассказал Жорин.

Евгений Жорин Фото: kp.ru

К слову, апартаменты у звезды эстрады нескромные. Роскошная квартира Степаненко находится в элитном доме, а ее площадь составляет 516 квадратных метров. В жилплощади у Елены есть собственный SPA-центр, а также большая коллекция антиквариата.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в пятницу, 16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, слухи о разводе Петросяна и Степаненко появились еще в августе 2018 года. Супруги прожили в браке много лет, но, поговаривают, 72-летний комик увлекся молодой помощницей, с которой работает уже не первый год.

Также бытует мнение, что первый шаг к расторжению брака сделала супруга артиста. Несколько месяцев между супругами шел громкий раздел всего вместе нажитого имущества на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Иск о разделе имущества все это время рассматривался в суде.

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