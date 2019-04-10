МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

575Читать материал на украинском

Популярный российский комик Евгений Петросян оплачивает квартиру своей бывшей супруги Елены Степаненко и по-прежнему покрывает ее расходы.

Так, об этом изданию "Комсомольская Правда" рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

"Началось все с того, что на одном из предыдущих заседаний судья удовлетворила наше ходатайство, разблокировала счет, где было около 1,5 миллиона рублей. В итоге за несколько месяцев они были потрачены на оплату коммунальных услуг в квартире Елены", — поделился адвокат юмориста.

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Фото: aif.ru

Новости
"Миллионы рублей": стало известно, на что тратит деньги любовница Петросяна

Также Жорин отметил, что артисту до сих пор приходится оплачивать и саму квартиру, в которой живет его экс-супруга.

"Он платит по несколько сотен тысяч в месяц. В том числе за объекты, которые принадлежат Степаненко", — рассказал Жорин.

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

Евгений Жорин

Фото: kp.ru

К слову, апартаменты у звезды эстрады нескромные. Роскошная квартира Степаненко находится в элитном доме, а ее площадь составляет 516 квадратных метров. В жилплощади у Елены есть собственный SPA-центр, а также большая коллекция антиквариата.

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Фото: utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в пятницу, 16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, слухи о разводе Петросяна и Степаненко появились еще в августе 2018 года. Супруги прожили в браке много лет, но, поговаривают, 72-летний комик увлекся молодой помощницей, с которой работает уже не первый год.

Также бытует мнение, что первый шаг к расторжению брака сделала супруга артиста. Несколько месяцев между супругами шел громкий раздел всего вместе нажитого имущества на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Иск о разделе имущества все это время рассматривался в суде.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Евгений Петросян
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Опять это дерьмо!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения