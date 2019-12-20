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20 декабря • обновлено в 16:31
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Петросян после известия о беременности жены оказался у коляски

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Артист Евгений Петросян после известия о возможной беременности его новой жены Татьяны Брухуновой оказался у коляски.

Изображение появилось в сторис в Инстаграм Петросяна 20 декабря.

Петросян после известия о беременности жены оказался у коляски
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Информация о том, что Брухунова готовится стать матерью и родить наследника Петросяну пошла от Комсомольской правды.

Издание сообщило со ссылкой на слова друзей комика, что Брухунова мечтает родить Петросяну, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника.

"В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости", - написало издание 18 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петросян и Брухунова поженились в начале декабря 2019 года.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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