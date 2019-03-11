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"Петросян пьет?" В сети набросились на любовницу юмориста

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Популярный российский комик Евгений Петросян, который недавно развелся, фактически перестал скрывать отношения со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Так, недавно пара отправилась вместе отдохнуть, о чем свидетельствуют их фото в Instagram. Они посещали одни и те же места и рестораны, хотя совместных снимков так и не сделали.

Отметим, что долгое время аккаунт Брухуновой был закрыт, поскольку она не выдержала внезапно свалившегося на нее шквала критики. Но несмотря на то, что после скандала с разводом комика прошло уже несколько месяцев - девушку до сих пор "травят" в сети.

"Петросян пьет?" В сети набросились на любовницу юмориста

starhit.ru

Вчера бродил по памятным местам Барселоны. На первой фотографии я сижу вблизи от пристани, где в 1981-м году стоял наш корабль, а мы гуляли по этому удивительно красивому городу, где большинство зданий сохранилось, их не коснулась война. А ещё в карусели фотографии из Парка Гуэля, где я тоже когда-то бывал и сохранил на всю жизнь в памяти творения величайшего архитектора Антонио Гауди. Прославившего на века свой город в частности, и архитектурное направление "модерн" в целом. Гауди, безусловный гений, которому должны быть благодарны потомки, но, к сожалению, до сих пор о нем рассказывают, что современники считали его мошенником, поскольку он, приступая к постройке, не имел окончательных чертежей. Он был не мошенником, господа рассуждающие, а абсолютно творческим человеком, который до окончания строительства не знал, куда заведёт его бурная фантазия. И в результате, бесконечные толпы людей со всего мира стоят в очередях, чтобы увидеть его парк и дома (особенно, изнутри). Тем, кто не знает его, очень советую поинтересоваться. Есть много литературы. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #барселона #воспоминания #антониогауди #архитектура

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Так, после того, как пара отправилась в Барселону на странице у Брухуновой начали появляться нелестные комментарии в ее адрес.

"Евгений Петросян пьет что ли? Иначе как объяснить такой выбор, не ну ладно там топ-модель, по почему эту", "Закон бумеранга действует,и рано или поздно наступит расплата за свои поступки", - пишут в сети.

"Петросян пьет?" В сети набросились на любовницу юмориста
"Петросян пьет?" В сети набросились на любовницу юмориста

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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