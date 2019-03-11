"Петросян пьет?" В сети набросились на любовницу юмориста

Популярный российский комик Евгений Петросян, который недавно развелся, фактически перестал скрывать отношения со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Так, недавно пара отправилась вместе отдохнуть, о чем свидетельствуют их фото в Instagram. Они посещали одни и те же места и рестораны, хотя совместных снимков так и не сделали.

Отметим, что долгое время аккаунт Брухуновой был закрыт, поскольку она не выдержала внезапно свалившегося на нее шквала критики. Но несмотря на то, что после скандала с разводом комика прошло уже несколько месяцев - девушку до сих пор "травят" в сети.

starhit.ru

Так, после того, как пара отправилась в Барселону на странице у Брухуновой начали появляться нелестные комментарии в ее адрес.

"Евгений Петросян пьет что ли? Иначе как объяснить такой выбор, не ну ладно там топ-модель, по почему эту", "Закон бумеранга действует,и рано или поздно наступит расплата за свои поступки", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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