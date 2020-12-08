Петросян – о смерти Джигарханяна: он "сгнил", лежа в постели

Известный российский юморист Евгений Петросян подробно рассказал о смерти легендарного советского актера и режиссера Армена Джигарханяна. Как оказалось, он скончался в муках.

По словам юмориста, он не хочет повторять судьбу своего коллеги и планирует наслаждаться каждый днем своей жизни. Об этом Петросян заявил в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил Петросян, Джигарханян умирал в адских муках и боли. Известный режиссер "сгнил, лежа в постели", так как к нему никто не подходил. Также у Джигарханяна начали гнить пролежни.

Кроме того, он добавил, что у режиссера был диабет, поэтому он нуждался в уколах, которые никто не делал.

Армен Джигарханян РБК

Напомним, Армен Джигарханян является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР. Также он один из основателей и президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник с предварительным диагнозом коронавирус. 75-летнего артиста забрали из его квартиры на "скорой".