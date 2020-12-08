Петросян – о смерти Джигарханяна: он "сгнил", лежа в постели
Известный российский юморист Евгений Петросян подробно рассказал о смерти легендарного советского актера и режиссера Армена Джигарханяна. Как оказалось, он скончался в муках.
По словам юмориста, он не хочет повторять судьбу своего коллеги и планирует наслаждаться каждый днем своей жизни. Об этом Петросян заявил в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как сообщил Петросян, Джигарханян умирал в адских муках и боли. Известный режиссер "сгнил, лежа в постели", так как к нему никто не подходил. Также у Джигарханяна начали гнить пролежни.
Кроме того, он добавил, что у режиссера был диабет, поэтому он нуждался в уколах, которые никто не делал.
Армен Джигарханян никогда не скрывал свое мнение по поводу Украины и России. Он даже выражал поддержку и стоял на стороне украинцев.
В сети нашелся скандальный кадр из фильма "Князь Удача Андреевич", где сыграл известный актер.
Позже в окружении Армена Джигарханяна сообщили о причине его смерти.
Личная жизнь режиссера была довольно бурной. За длинную, более чем восьмидесятилетнюю жизнь артист был женат трижды.
Наследником имущества Джигарханяна может стать сын его второй супруги Татьяны Власовой Степан.
Также приемный сын актера показал последнее фото отца перед смертью.
Стало известно, что Джигарханян может стать отцом даже после смерти – 35-летняя певица Алена Кравец заявила, что хочет родить ребенка, использовав его биоматериал.
Напомним, Армен Джигарханян является лауреатом двух Государственных премий Армянской ССР. Также он один из основателей и президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник с предварительным диагнозом коронавирус. 75-летнего артиста забрали из его квартиры на "скорой".