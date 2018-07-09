"Пьет кровь младенцев": новое фото Пугачовой вызвало резонанс среди поклонников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в очередной раз удивила поклонников своей внешностью.

Она опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, порассуждав о проигрыше сборной России по футболу на Чемпионате мира 2018 года.

"Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол", – написала она.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Поклонники певицы отметили, что она отлично выглядит в свои 69 лет.

"Несомненная победа. А вы, Алла Борисовна, только хорошеете с годами", "Да, вам особенно нужен этот футбол", "Алла, ты всегда непобедима. Алла - прелесть! От этого фото тепло, как от солнышка", "Алла, слежу за твоим творчеством с Сопота. Мой выбор правильный. Удачи, здоровья и много счастья в семье и в творчестве", – написали в сети.

Однако, такое мнение разделили не все пользователи. Многие отметили, что певица выглядит неестественно.

"Угу, со 100 кило до девчонки. Жрать меньше надо. Пластики до х*я. Не нам судить, Арлекино", "Это не Пугачева, скорее Аллегрова", "Пугачева походу реально пьет кровь младенцев по утрам. С каждым годом молодеет. Ленин нервно курит в сторонке", "Плач, не плач. Время не обманешь. 70 лет на лицо, какая бы офигенная история за этими слезами не стояла", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Пугачевой удивило сеть из-за неестественности.