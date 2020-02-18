"Пьет без остановки": участница "Від пацанки до панянки" загремела в клинику из-за алкоголизма

Участница реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша вместо Школы леди отправилась в реабилитационный центр, где будет лечиться от алкоголизма.

Как сообщает пресс-служба Нового канала, 24-летняя девушка пьет с утра до поздней ночи почти без остановки, и под действием алкоголя ведет себя неадекватно.

Карина Завиша пресс-служба Нового канала

Отмечается, что с помощью алкоголя Карина заглушает боль.

"Мать девушки умерла от наркотиков, когда той было всего 9 месяцев. Поэтому Карина росла в приюте, где над ней постоянно издевались другие дети и воспитатели", – говорится в сообщении.

Карина Завиша пресс-служба Нового канала

"Я убиваю алкоголем свою жизнь. Попадаю в полицию за хулиганство. Но мне не хочется так жить. Если бы родители были живы, если бы воспитали... все было бы по-другому", – признается сама участница.

За изменениями девушка пришла на реалити Нового канала. Но весь первый день провела в пьяном угаре, даже потеряла свою обувь. А в те минуты, когда приходила в себя, лезла в драки. Несколько раз "пацанке" вызывали "скорую".

Карина Завиша пресс-служба Нового канала

Поэтому преподаватели приняли решение отправить девушку не в Школу леди, а в реабилитационный центр.

"Мы откроем вам двери Школы, но не в этом году. Сначала вам надо пройти реабилитацию и вылечиться от алкогольной зависимости. Наша школа нашла центр, который готов вас принять. Будьте сильной, и мы ждем вас в следующем году", – обратилась к девушке директор Татьяна Мокриди.

Карина Завиша пресс-служба Нового канала

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