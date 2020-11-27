Песню Alyona Alyona о насилии над женщинами исполнили на языке жестов: ролик растрогал рэпершу

Песню "Сумно" украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona перевели на язык жестов. Она посвящена всем женщинам, пострадавшим от насилия.

Так, клип создала и опубликовала на личной странице в Instagram Катерина Заботкина. Адаптировала текст на жестовый язык Марьяна Люханова (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Насилие – реальная проблема. Ему не место в цивилизованном мире", – прокомментировала публикацию Заботкина.

Рэперша Alyona Alyona распространила видео в своих Instagram-сториз и отметила, что оно "трогает до слез". Также многие пользователи сети заявили, что им понравился ролик.

Alyona Alyona посвятила видео женщинам, которые пострадали от насилия. В клипе снялась телеведущая Анастасия Луговая, подвергшаяся нападению в поезде Мариуполь – Киев в ночь с 31 июля на 1 августа. Ее избили на глазах ее маленького сына и пытались изнасиловать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Харькова студенты педагогического университета вместе со всеми неравнодушными под открытым небом исполнили песню "Украина", переведенную на язык жестов.