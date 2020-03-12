Little Big представили песню на на Евровидение: как звучит Uno

Группа Little Big презентовала песню, которая представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение 2020. Трек называется "Uno".

Песня была представлена в эфире шоу "Вечерний Ургант" (чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

Отмечается, что на конкурсе группа будет выступать расширенным составом, но над самим номером артисты еще не работали. Ранее был обнародован фрагмент песни.

Сам трек был написан на отдыхе, а музыканты не ожидали того, что поедут на Евровидение.

"Мы все вместе поехали отдыхать в январе и там, в какой-то момент решили помузицировать. Мы ее не придумывали под Евровидение, мы не знали, что поедем. Мы просто писали музыку и решили ее отослать", - сказал Илья Прусикин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

До официального заявления Первого канала о представителе России на Евровидении, некоторые СМИ сообщили, что на конкурсе РФ будет представлять Александр Панайотов. Позже выяснилось, что информация оказалась фейком.

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