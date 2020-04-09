"Крым украинский? Вернитесь в реальность!" Песня "Квартал 95" разожгла споры в сети

Во время нового концерта "Верний квартал" артисты исполнили финальную песню "Совесть не меняют на гречку", которая вызвала бурные обсуждения в сети.

Видео выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале "Квартал 95" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Квартал 95 Instagram @kvartal95official

Так, в песне есть такие строчки:

"Из Польши вернулся народ. И в стране население растет. И нет тревожных вестей, и брошеных нет больше детей... И незачем жечь поминальные свечи. И совесть никто не меняет на гречку... Вернулся Донбасс, снова Крым украинский. И не о чем больше общаться нам в Минске..."

Instagram @kvartal95official

Впрочем, песня вызвала споры в комментариях. Некоторые пользователи призвали актеров вернуться в реальность, другие же, наоборот, поблагодарили за композицию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Квартал 95" высмеял народного депутата от "Слуги народа" Людмилу Марченко из-за дизайнерской маски, в которой она недавно появилась в Верховной Раде, заявив, что "это больше похоже на часть женского белья".

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