Первый совместный выход Меган Маркл и королевы Елизаветы II: как это было

Королева Елизавета II и герцогиня Сасекская Меган Маркл прибыли в графство Чешир. Супруга принца Гарри впервые сопровождает королеву на официальном мероприятии. Королева и герцогиня приняли участие в открытии моста и театра.

В графство Чешир герцогиня Сассекская и королева отправились на поезде The Royal Train, которым монаршая семья пользуется с 1842 года.

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На этом поезде могут передвигаться только определенные члены королевской семьи: Елизавета II, принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла. Исключение было сделано единожды лишь для принца Уильяма, когда в 2003 году он прокатился на нем по случаю своего дня рождения.

Королева Елизавета II и Меган Маркл Фото: Getty

Королева Елизавета II и Меган Маркл Фото: Getty

Королева Елизавета II и Меган Маркл Фото: Getty

Королева Елизавета II и Меган Маркл Фото: Getty

Меган Маркл появилась на публике в элегантном наряде с тонким ремешком от креативного директора французского дома моды Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Королева выбрала пальто цвета лайма и платье с цветочным принтом от Stewart Parvin.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Джуди Джеймс проанализировала поведение принца Чарльза в то время, когда королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца в честь дня рождения королевы Елизаветы.