"Первый снег, как первый секс": появилась реакция звезд на зиму в Украине

В понедельник, 2 декабря, в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы, а также к бурной реакции в сети.
Многие звезды украинского шоу-бизнеса начали активно делиться фото и видео на своих страницах в социальных сетях.
"С первым снегом!", - написала солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская.
Ведущий и звезда шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук также опубликовал снимок.
"Первый снег, как первый секс - продолжается недолго, выглядит стремно, но всем надо рассказать", - написал он.
Певица Светлана Тарабарова показала милое видео со своим сыном.
"Ну что, стоит мне писать что выбрал первый снег?", – подписал фото с дочкой ведущий Анатолий Анатолич.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились удивительные фото из Карпат, где горы буквально засыпало снегом.
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