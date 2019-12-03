"Первый снег, как первый секс": появилась реакция звезд на зиму в Украине

В понедельник, 2 декабря, в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы, а также к бурной реакции в сети.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса начали активно делиться фото и видео на своих страницах в социальных сетях.

"С первым снегом!", - написала солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Ведущий и звезда шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук также опубликовал снимок.

"Первый снег, как первый секс - продолжается недолго, выглядит стремно, но всем надо рассказать", - написал он.

Певица Светлана Тарабарова показала милое видео со своим сыном.

"Ну что, стоит мне писать что выбрал первый снег?", – подписал фото с дочкой ведущий Анатолий Анатолич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились удивительные фото из Карпат, где горы буквально засыпало снегом.

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