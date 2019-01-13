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Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

6.8тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о впечатлениях от первого полета на вертолете, опубликовав соответствующее фото в сети.

Снимок, на котором артистка запечатлена вместе с подругой, бизнес-леди Лерой Бородиной, появился в Instagram-аккаунте звезды. За три часа после обнародования он собрал более 100 тысяч лайков.

"Сегодня впервые я летала на вертолете! Как круто, когда ты испытываешь такие эмоции вместе со своими друзьями", — написала Дорофеева в посте.

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Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Певица также опубликовала несколько фото и видео в формате Instagram Stories. На одном из роликов в кадр попал супруг Дорофеевой Владимир Дантес.

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях фанаты поздравили кумира и отметили, что она отлично выглядит.

"Самая красивая на свете!", "Вау, прикольно", "С дебютом!" "Как всегда на высоте", "Ангел взлетел", "Это, наверное, очень страшно?" — пишут в сети.

Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно группа "Время и Стекло" представила в сети новый трек "Финальные титры", который станет саундтреком комедии "Я, ты, он, она" юмористической студии "95 Квартал".

Одну из главных ролей в картине сыграла солистка группы Надя Дорофеева.

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Персоны
Надя ДорофееваВладимир Дантес
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagram
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Свидомые, но она же не вылезает с чеса по России.
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