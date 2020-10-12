Первые леди Украины и Польши встретились в Киеве: какие образы выбрали Зеленская и Дуда

Президент Польши Дуда вместе с женой Агатой встретились с Владимиром и Еленой Зеленскими в рамках официального визита в Украину. Для мероприятия первые леди выбрали брючные костюмы: Зеленская – молочный, а Дуда – синий.

Так, встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве. Жена украинского президента появилась в жакете и широких брюках от бренда Кати Сильченко The COAT. Также она дополнила свой образ платком в нагрудном кармане в тон зеленой блузки (фото смотрите ниже).

В частности, Агата Дуда для встречи выбрала костюм синего цвета с приталенным жакетом и брюками-дудочками. На лацкан пиджака первая леди Польши прикрепила брошь в виде красного цветка.

Напомним, президент Польши Дуда вместе с женой Агатой вечером в воскресенье, 11 октября, прибыли в Украину с трехдневным визитом. Так, Дуда запланировал встретиться с "высшей властью" Украины, посетить польское военное кладбище в Киеве, а также подписать в Одессе экономические соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Для встречи первая леди Украины выбрала наряд от украинского бренда SIX., а герцогиня Кембриджская – от дизайнера из Новой Зеландии Эмилии Викстед.