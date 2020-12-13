Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за 90 тысяч долларов

В Великобритании аукционный дом Hansons Auctioneers продал первое издания книги "Гарри Поттер и философский камень".

Как сообщает на официальном сайте аукционный дом, экземпляр был 1997 года. К тому же книгу случайно нашли во время уборки и хотели продать по дешевке.

Оказалось, 28-летняя Шарлотта Рамзи из Англии случайно нашла экземпляр первого издания "Гарри Поттера" у себя дома во время генеральной уборки. По словам англичанки, ее мама перебирала старые вещи и планировала распродать их за 50 пенсов, в том числе и книгу.

Книга "Гарри Поттер и философский камень". Reuters

Представители аукциона Hansons Auctioneers подтвердили, что книга "Гарри Поттер и философский камень", которую нашли дома жительницы Англии, тот самый экземпляр первого издания. Они предложили продать его на аукционе. Теперь же бывшие владельцы книги о Гарри Поттере заработали 90 тысяч долларов.

К слову, проданный экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" был одним из полтысячи копий, которые увидели свет в 1997 году. На момент выхода книга стоила 10,99 фунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продали копию занавеса Львовской оперы на аукционе Sotheby's за 25 млн гривен.