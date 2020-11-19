Первая женщина-трансгендер на обложке "Tatler" рассказала интимные подробности по смене пола: как она выглядит сейчас

София Ковнир Люди 09:14, 19.11.2020

Первая женщина-трансгендер на обложке русского журнала "Tatler" Наташа Максимова откровенно рассказала о сделанных операциях.

Она сообщила, что увеличила грудь, изменила форму лба и носа, а также убрала кадык. Соответствующее заявление Максимова сделала на YouTube-канале "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, после проведенной операции по смене пола она была в полном удовлетворении.

"Это был оргазм", – отметила женщина.

Наташа Максимова откровенно рассказала о сделанных операциях
Tatler

Как выяснилось, Максимовой также пришлось некоторое время использовать специальный инструмент, чтобы ткани были в нужном состоянии.

Всего на операцию женщина потратила 15 тысяч евро. Процедуру провели во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансгендерный мужчина с COVID-19 впервые родил ребенка естественным путем.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Мы вам ничем не обязаны". На Киевщине женщина умерла прямо под больницей, врачи отказались помочь: подробности

Россию разгромили в Лиге наций 0:5 и не пустили в элитный дивизион

Бродский: Шмыгаля – в отставку, за смерти украинцев от COVID-19 ответственный он

Мендель рассказала о состоянии больного COVID-19 Зеленского

Деньги потратили на дороги, у больных нет кислорода: украинцы раскритиковали власть за бездействие в борьбе с COVID-19