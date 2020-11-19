Первая женщина-трансгендер на обложке 'Tatler' рассказала интимные подробности по смене пола: как она выглядит сейчас

Первая женщина-трансгендер на обложке русского журнала "Tatler" Наташа Максимова откровенно рассказала о сделанных операциях.

Она сообщила, что увеличила грудь, изменила форму лба и носа, а также убрала кадык. Соответствующее заявление Максимова сделала на YouTube-канале "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, после проведенной операции по смене пола она была в полном удовлетворении.

"Это был оргазм", – отметила женщина.

Как выяснилось, Максимовой также пришлось некоторое время использовать специальный инструмент, чтобы ткани были в нужном состоянии.

Всего на операцию женщина потратила 15 тысяч евро. Процедуру провели во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансгендерный мужчина с COVID-19 впервые родил ребенка естественным путем.