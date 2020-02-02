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2 февраля • обновлено в 21:53
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Первая жена Джонни Деппа превратилась в целующуюся с собаками старушку

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Первая жена Джонни Деппа визажистка Лори Депп превратилась в целующуюся с собаками старушку.

Это следует из ее Инстаграма.

Сейчас ей 62 года. Джонни Депп женился на ней, когда ему было 20 лет, а ей – 26. В браке они прожили с 1983 по 1986 годы. Детей не завели.

Джонни Депп и Лори Энн Эллисон в 1983 году

Джонни Депп и Лори Энн Эллисон в 1983 году

Источник изображения: Splash News

Сейчас Лори Депп посвящает свою жизнь собакам.

We sleep... almost.

Публикация от Lori Depp (@serendeppity)

This guy is one good kisser!

Публикация от Lori Depp (@serendeppity)

"Этот парень единственный, кто хорошо целуется", - подписала она фото, где целуется с собакой.

Кроме того, экс-жена Деппа ненавидит президента США Дональда Трампа.

Трампа Лори Депп называет идиотом, хочет его стукнуть и прогнозирует, что в мае 2020 ему придет конец.

В Инстаграме у нее сейчас всего 683 подписчика.

Депп был женат всего дважды. Второй его женой была Эмбер Херд.

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