Первая жена Джонни Деппа превратилась в целующуюся с собаками старушку

Первая жена Джонни Деппа визажистка Лори Депп превратилась в целующуюся с собаками старушку.

Это следует из ее Инстаграма.

Сейчас ей 62 года. Джонни Депп женился на ней, когда ему было 20 лет, а ей – 26. В браке они прожили с 1983 по 1986 годы. Детей не завели.

Сейчас Лори Депп посвящает свою жизнь собакам.

"Этот парень единственный, кто хорошо целуется", - подписала она фото, где целуется с собакой.

Кроме того, экс-жена Деппа ненавидит президента США Дональда Трампа.

Трампа Лори Депп называет идиотом, хочет его стукнуть и прогнозирует, что в мае 2020 ему придет конец.

The fucking idiot has NO idea what "Globalist" means. https://t.co/iqINEK1R2k

No words... I just want to punch him. https://t.co/NYZwMbK8J3

My pimp vibe. Happy new year! May 2020 see the end of the Trump... I’ll just leave it at that. pic.twitter.com/2n60fRgzqb