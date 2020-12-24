Первая леди Украины Елена Зеленская призналась в "тайном увлечении"
Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своих тайных удовольствиях. Так, по словам супруги президента Владимира Зеленская, ее день не начнется, пока она не выпьет две чашки кофе.
Такими подробностями Елена поделилась вбольшоминтервью для "НВ". Первая леди Украины украсила обложку нового номера журнала (фото смотрите ниже).
"Что касается guilty pleasures (тайные маленькие удовольствия. – Ред.), то каждое утро я выпиваю минимум две чашки кофе до всего. Пока я не выпила две чашки кофе, день не начинается" – заявила Зеленская.
Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что она писала тексты шуток и песен для проектов: "Вечерний квартал", "Вечерний Киев" и "Женский квартал".
Ранее Елена Зеленская рассказала, что, несмотря на нехватку времени, все же и дальше сотрудничает со студией "Квартал 95", ведь считает ее своей "второй семьей".
Супруга президента Украины Владимира Зеленского также прокомментировала критику своего внешнего вида в соцсетях. Она заявила что не пытается нравиться всем.
Недавно Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как Елена Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость.