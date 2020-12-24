Первая леди Украины Елена Зеленская призналась в "тайном увлечении"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своих тайных удовольствиях. Так, по словам супруги президента Владимира Зеленская, ее день не начнется, пока она не выпьет две чашки кофе.

Такими подробностями Елена поделилась вбольшоминтервью для "НВ". Первая леди Украины украсила обложку нового номера журнала (фото смотрите ниже).

"Что касается guilty pleasures (тайные маленькие удовольствия. – Ред.), то каждое утро я выпиваю минимум две чашки кофе до всего. Пока я не выпила две чашки кофе, день не начинается" – заявила Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что она писала тексты шуток и песен для проектов: "Вечерний квартал", "Вечерний Киев" и "Женский квартал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ показали, как Елена Зеленская на элитной машине ездит по Киеву, превышая скорость.