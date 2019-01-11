''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото

Экс-участница скандального российского телешоу "Дом-2", секс-бомба Виктория Боня возмутила сеть откровенным фото. На нем она позирует в купальнике.
Снимок 38-летняя модель и светская львица разместила на своей странице в Instagram.
Cosmopolitan
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Это была моя третья поездка в Тайланд, как вы знаете, вторая была в прошлом году, а первая ещё до того самого цунами... Я решила, что буду чаще летать сюда зимой... греть косточки, есть вкусные фрукты и конечно же фоткаться с лучшим фотографом Пхукета @e.freyer_photo Ты посмотри, братан, какой закат... кто помнит эту песню Коржа? Обожаю ее! Кстати, какие треки посоветуете российских исполнителей??
Пользователи сети сочли снимок слишком откровенным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.