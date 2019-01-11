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''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото

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Экс-участница скандального российского телешоу "Дом-2", секс-бомба Виктория Боня возмутила сеть откровенным фото. На нем она позирует в купальнике.

Снимок 38-летняя модель и светская львица разместила на своей странице в Instagram.

''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото

Cosmopolitan

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Это была моя третья поездка в Тайланд, как вы знаете, вторая была в прошлом году, а первая ещё до того самого цунами... Я решила, что буду чаще летать сюда зимой... греть косточки, есть вкусные фрукты и конечно же фоткаться с лучшим фотографом Пхукета @e.freyer_photo Ты посмотри, братан, какой закат... кто помнит эту песню Коржа? Обожаю ее! Кстати, какие треки посоветуете российских исполнителей??

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Пользователи сети сочли снимок слишком откровенным.

''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото
''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото
''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото
''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.

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