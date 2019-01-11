''Персики - бомба'': сексуальная участница ''Дом-2'' показала откровенное фото

Экс-участница скандального российского телешоу "Дом-2", секс-бомба Виктория Боня возмутила сеть откровенным фото. На нем она позирует в купальнике.

Снимок 38-летняя модель и светская львица разместила на своей странице в Instagram.

Cosmopolitan

Пользователи сети сочли снимок слишком откровенным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня показала в Instagram голое фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. Модель позировала на фоне океана в белом халате, наброшенном на обнаженное тело, не стесняясь показывать свои прелести на камеру.