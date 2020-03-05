Перри и Блум впервые станут родителями. Фото

Эпатажная американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум готовятся впервые стать родителями.

К такому выводу пришли поклонники после того, как увидели видеоклип на песню Never Worn White, который певица опубликовала на своем YouTube-канале 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кэти Перри и Орландо Блум Getty

Так, в кадре Кэти Перри появилась с уже заметно округлившимся животом. В частности, в клипе певица позирует в белом платье с глубоким вырезом, который подчеркнул изменившиеся формы знаменитости.

Кэти Перри кадр из видео

Видео также Перри опубликовала на странице в Instagram, где фанаты буквально засыпали артистку поздравлениями и комментариями:

"Поздравляю! Ты станешь лучшей мамой", "У моей малышки ребенок", "Мама!", "Ты будешь хорошей мамой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились в прошлом году в День святого Валентина. Исполнительница порадовала поклонников этой новости в своем Instagram-аккаунте, показав обручальное кольцо в виде цветка на пальце.

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