Пэрис Хилтон о насилии в школе: у меня были приступы паники, я плакала каждый день

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала о насилии, которое она пережила в подростковом возрасте в школе-интернате в Юте (США).

Как призналась знаменитость изданию People, родители отправили ее в Provo Canyon School, когда ей было 17 лет. По ее словам, с ней каждый день обращались жестоко.

"С того момента, как я просыпалась, и пока я не шла спать, весь день на меня кричали, это были непрерывные пытки. Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня плохо относиться к себе и издевались надо мной. Они применяли физическое насилие, били и душили нас", – поделилась Хилтон.

Пэрис Хилтон в детстве stuki-druki.com

39-летняя звезда призналась, что неоднократно пыталась все рассказать родителям, но в школе об этом узнали и заверили взрослых, что их ребенок врет. После этого персонал рвал письма Пэрис и не позволял часто общаться с семьей.

"У меня были приступы паники, я плакала каждый день. Я была так несчастна. Я ненавидела это жизнь", – добавила Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн обвинила режиссера Александра Пейна в сексуальных домогательствах, когда ей было 15 лет.

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