Пережить, но не забыть: 5 звезд, которые потеряли детей

Дети – это счастье, но потеря ребенка для родителей становится трагедией на всю оставшуюся жизнь. Публичность не всегда помогает справиться с такой утратой, особенно,если твоя личная жизнь на слуху у миллионов.

OBOZREVATEL разузнал, каким звездам пришлось столкнуться с потерей ребенка и как им удалось пережить это горе.

Елена Кравец

Instagram Елены Кравец

Артистка "Квартала-95" и "Женского Квартала" Елена Кравец с супругом Сергеем воспитывают троих детей, однако, если бы не трагический случай, семья была бы больше на двоих человек. Об этом Кравец рассказала в интервью для программы "Жизнь известных людей".

Елена Кравец с мужем и младшими детьми Instagram Елены Кравец

По ее словам, после рождения старшей дочери Марии ей долго не удавалось снова стать матерью, однако забеременеть все же удалось, но из-за напряженного графика работы у нее случились два выкидыша на одном и том же сроке – восьми неделях.

"У меня дважды замирала беременность. Была погоня, и на этой скорости детей не вынашивают. Когда-то об этом было очень трудно говорить", – призналась актриса.

После случившегося Елена посещала психоаналитика, а в 2016 году стала мамой двойняшек – Кати и Вани.

Наташа Королева

Instagram Наташи Королевой

Российская певица украинского происхождения Наталья Королева несколько раз хотела подарить супругу Тарзану (Сергей Глушко) второго малыша. В 2015 году ей удалось забеременеть, но родить ребенка не судилось.

Наташа Королева и Тарзан Instagram Наташи Королевой

В то время в сети как раз разгорелся скандал вокруг интимных снимков пары, и из-за стресса у артистки случился выкидыш. Тогда звезда была на третьем месяце беременности, написало издание "Вокруг ТВ".

Валерия

Instagram Валерии

Российская певица Валерия в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным тоже пережила выкидыш. В эфире телеканала "Россия 1" она рассказала, что именно болезнь привела к таким трагическим последствиям.

"Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна", – сообщила она.

Лишь спустя две недели артистка поняла, что ждет малыша. У нее тогда был второй месяц беременности.

"Произошло отторжение плода. Пережили мы это, как всегда, в работе, на следующий день мне нужно лететь на гастроли", – рассказала исполнительница и добавила, что творчество помогаей ей и мужу пережить эту утрату.

Елена Захарова

Instagram Елены Захаровой

Звезда сериала "Кадетство", российская актриса Елена Захарова долгое время мечтала о ребенке. В 2011 году она забеременела от 43-летнего бизнесмена, и в феврале стала мамой девочки Анны-Марии.

Однако в 8-месячном возрасте малышка ушла из жизни. Как позже выяснилось, ребенок заболел острой вирусной инфекцией. Шесть дней врачи боролись за жизнь дочери актрисы, но спасти ее не удалось.

Друзья Захаровой рассказали Life News, что она во время болезни и после смерти девочки закрылась в себе и некоторое время даже не отвечала на звонки.

Бейонсе

Instagram Бейонсе

Первая дочь певицы Бейонсе и ее мужа Джей Зи Блю Айви Картер появилась на свет в 2012 году. Мало кому известно, но звездная пара могла стать родителями на год раньше, если бы не произошла ужасная трагедия.

В интервью документального фильма "Life is but a dream" она рассказала, что уже выбирала имя своему малышу и представляла, на кого он будет похож, но во время очередного осмотра у врача она услышала, что его сердце остановилось.

Она отметила, что потеря ребенка стала самым горьким опытом в жизни.

"Тогда я нашла утешение в музыке. Именно в этот период написаны мои самые грустные песни", – вспомнила Бейонсе.

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