"Перестали созваниваться": Лирник впервые высказался о Молочном и "фашистах"

Украинский шоумен и актер Антон Лирник впервые прокомментировал скандал, связанный с высказыванием звезды Сomedy Сlub Андрея Молочного о фашистах в Киеве.

Так, в интервью Vesti.ua Лирник заявил, что раньше они регулярно созванивались с бывшим коллегой, с которым вместе играли в "Дуэте имени Чехова", однако уже давно не общались.

Антон Лирник и Андрей Молочный 24 СМИ

"Я не знаю, где он сейчас работает, поскольку дуэта имени Чехова давно уже нет. А от комментариев я воздержался, потому что не люблю, когда травят человека, который, по мнению общества, совершил ошибку и написал то, что противоречит мыслям большинства. Если кто-то ошибается, я готов поговорить с ним лично и высказать ему свое мнение. Но присоединяться к публичной порке мне не очень импонирует", – говорит Лирник.

Антон Лирник и Андрей Молочный Rutube

На вопрос, не появилось ли у Антона желания встретиться с Молочным, шоумен ответил:

"Сейчас я этого делать не буду – он тоже переживет эту ситуацию, уверен, что для него она тоже болезненна. Но когда утихнет шум и все чуть-чуть успокоится, я обязательно с ним поговорю. Мне интересно услышать его мысли по этому поводу".

Антон Лирник и Андрей Молочный Rutube

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский комик и телеведущий Сергей Притула отреагировал на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" Андреем Молочным.

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