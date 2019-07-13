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"Пересматриваю и плачу": Тодоренко поделилась трогательным кино со свадьбы

2.1т Читать материал на украинском

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась видео со своей свадьбы с российским певцом Владом Топаловым.

Романтическое видео со свадьбы Тодоренко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Регина пишет, что постоянно "пересматривает и плачет". (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино! Иногда я даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше с ВМ свадебное кино! Этот видео так тонко передаёт атмосферу праздника, царившую в тот день", - написала украинка.

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#СвадьбаТТ (part 2) Я всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино! Иногда я даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше с ВМ свадебное кино! Этот видео так тонко передаёт атмосферу праздника, царившую в тот день. Спасибо вам, ребята, Иван и Вика @paramonova_movies , за эту фантастическую короткометражку;) #регинатодоренко #владтопалов #villaAstor

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Россия Москва
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