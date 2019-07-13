"Пересматриваю и плачу": Тодоренко поделилась трогательным кино со свадьбы

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась видео со своей свадьбы с российским певцом Владом Топаловым.

Романтическое видео со свадьбы Тодоренко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Регина пишет, что постоянно "пересматривает и плачет". (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино! Иногда я даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше с ВМ свадебное кино! Этот видео так тонко передаёт атмосферу праздника, царившую в тот день", - написала украинка.

Медовый месяц у пары начался на Крите.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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