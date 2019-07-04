"Перепил": Алибасова втянули в новый скандал

Падчерица российского продюсера Бари Алибасов Ольга Шукшина заявила, что он не отравился средством "Крот", а перепил.

Скандальное заявление она сделала в комментарии "Комсомольской правде", уточнив, что именно из-за этого артист якобы угодил в больницу.

"У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все", — сказала она.

Алибасов прошел новое обследование instagram/alibasov_nana

Уточняется, что с такой версией согласился врач скорой помощи Андрей Звонков, подчеркнув, что в крови Алибасова найдены препараты, которые обычно употребляют, чтобы уменьшить ломку.

"Феназепам и хлорпротиксен, которые обнаружены в крови продюсера, когда он лежал в больнице Склифосовского, свидетельствуют о том, что Алибасов страдает либо наркотической, либо алкогольной зависимостью", — сказал он.

Тем временем, врач музыкального продюсера Марият Мухина объяснила, откуда у продюсера в крови нашли феназепам.

Обследование показало, что он отравился "Кротом" instagram/alibasov_nana

"Крот" пил, но основное его заболевание иное. Феназепам — препарат стандартный, его добавляют в капельницы при медикаментозном сне — за счет чего он там спал неделю. А вот второй препарат — четко для лечения похмельного абстинентного синдрома", — подчеркнула Мухина, заявив, что Алибасов попал в больницу абсолютно в трезвом состоянии, хоть версия с абстинентным синдромом не исключена.

Информацию о том, что артист мог выпить незадолго до отравления подтвердил также сын. Однако он уточнил, что у отца нет зависимости.

"То, что папа может "накинуть" на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется. Наоборот, мы с отцом тренировались, как НЕ пить на мероприятиях", — признался Алибасов-младший.

Бари Алибасов instagram/alibasov_nana

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июня Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако позже ее опровергли.

Его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи его жены.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Врачи НИИ Склифосовского указали на многие несостыковки в истории с его отравлением, уточнив, что это "липа".

В ответ Алибасов прошел новое обследование в больнице, где подтвердили диагноз.

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