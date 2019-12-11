Главная Новости
11 декабря • обновлено в 09:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Передумал? Бывший муж Лорак неожиданно обратился в суд из-за развода

3.9т
Читать материал на украинском

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу обратился в суд из-за развода. Так, мужчина отозвал свой иск о разделе имущества.

Об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря.

Передумал? Бывший муж Лорак неожиданно обратился в суд из-за развода
Новости
"Зачем так худеть?" Полуголая Лорак озадачила поклонников

Мурат отозвал иск спустя одиннадцать месяцев после развода. Во время подготовительного судебного заседания представитель бизнесмена подал заявление, в котором тот указал, что отказывается от раздела имущества и просит суд закрыть производство. Юрист певицы также подал заявление, в котором настаивает на закрытии дела.

Госорган принял документы экс-супругов и разъяснил, что в случае закрытия производства повторное обращение в суд по поводу спора о разделе имущества будет невозможно.

Отметим, что у Лорак есть квартиры в Киеве и Москве, а у Мурата несколько ресторанов и ночных клубов в украинской столице, один из которых недавно закрылся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги