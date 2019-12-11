Передумал? Бывший муж Лорак неожиданно обратился в суд из-за развода

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу обратился в суд из-за развода. Так, мужчина отозвал свой иск о разделе имущества.
Об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря.
Мурат отозвал иск спустя одиннадцать месяцев после развода. Во время подготовительного судебного заседания представитель бизнесмена подал заявление, в котором тот указал, что отказывается от раздела имущества и просит суд закрыть производство. Юрист певицы также подал заявление, в котором настаивает на закрытии дела.
Госорган принял документы экс-супругов и разъяснил, что в случае закрытия производства повторное обращение в суд по поводу спора о разделе имущества будет невозможно.
Отметим, что у Лорак есть квартиры в Киеве и Москве, а у Мурата несколько ресторанов и ночных клубов в украинской столице, один из которых недавно закрылся.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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