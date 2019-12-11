Передумал? Бывший муж Лорак неожиданно обратился в суд из-за развода

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу обратился в суд из-за развода. Так, мужчина отозвал свой иск о разделе имущества.

Об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря.

Мурат отозвал иск спустя одиннадцать месяцев после развода. Во время подготовительного судебного заседания представитель бизнесмена подал заявление, в котором тот указал, что отказывается от раздела имущества и просит суд закрыть производство. Юрист певицы также подал заявление, в котором настаивает на закрытии дела.

Госорган принял документы экс-супругов и разъяснил, что в случае закрытия производства повторное обращение в суд по поводу спора о разделе имущества будет невозможно.

Отметим, что у Лорак есть квартиры в Киеве и Москве, а у Мурата несколько ресторанов и ночных клубов в украинской столице, один из которых недавно закрылся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!